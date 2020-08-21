Зеленський приїхав до Миколаєва і продемонстрував свої баскетбольні навички

Президент України Володимир Зеленський приїхав до Миколаєва і особисто перевірив місцеву санаторну школу-інтернат.

"Перевірив санаторну школу-інтернат в Миколаєві. Тут і ремонт, і добре обладнані професійні та реабілітаційні класи, і спортзали, і навіть басейн. Нам точно треба берегти такі заклади!" – написав глава держави у своєму Telegram-каналі.

Володимир Зеленський особисто перевірив місцеву санаторну школу-інтернат Telegram-канал Володимира Зеленського

Зеленський супроводив це повідомлення коротким відео, на якому він демонструє свої баскетбольні навички. Президент виконав прохід під кільце, зробивши подвійний крок, і впевнено реалізував двухочковий кидок, викликавши оплески присутніх в спортивному залі людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський висловився про відродження "Кривбасу", згадавши про дербі "Шахтаря" і "Динамо" на "Донбас Арені". Ці слова викликали невдоволення в мережі.