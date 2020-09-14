Зеленський поставив завдання привезти Олімпіаду в Україну, – Гутцайт

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт розповів, що президент країни Володимир Зеленський поставив йому завдання привезти Олімпійські ігри в Україну.

"Президент поставив завдання привезти Олімпіаду в Україну. Але для цього потрібна матеріально-технічна база. Зараз ми дивимося, можливо це чи ні. Якщо можливо, то що потрібно побудувати. Президент тиждень тому сказав мені дати технічне завдання, що потрібно для Олімпійських ігор. Зараз ми це готуємо. Дадуть нам Олімпіаду чи ні – це вже інше питання. Головне, що ми знову будемо будувати спортивні об'єкти, на яких потім тренуватимуться українці", – цитує слова Гутцайта видання Tribuna.

Міністр уважає, що проведення такого заходу в Україні є лиш позитивною подією, якщо вся інфраструктура не буде простоювати й після закінчення Олімпіади.

"Чому ні? Чому не провести всесвітню Універсіаду? Чому не провести чемпіонат світу? Це ж приїжджають іноземці, привозять гроші. Це ж поштовх в інфраструктурі – готелі, спортивні об'єкти. Якщо з розумом підійти і побудувати об'єкти, які не простоюватимуть", – додав Гутцайт.

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