Збірна України втратила футболістів на матч з Люксембургом

Нападник Артем Бесєдін та захисник Богдан Бутко не зіграють за збірну України в матчі відбору на Євро-2020 проти Люксембургу.

Як повідомляє Footballua.tv, футболістів турбують травми і вони вже покинули розташування національної команди. Раніше зі збірної поїхав Андрій Ярмоленко.

Андрій Шевченко Телеканал Футбол

Нагадаємо, що гра Україна - Люксембург відбудеться в понеділок, 10 червня, на "Арені Львів". Напередодні стало відомо, де дивитися матч по ТБ. Крім того, букмекери назвали фаворита цього протистояння.

Відзначимо, що матч 2-го туру між цими командами в Люксембурзі завершилася важкої перемогою наших футболістів на останній секунді.

7 червня в 3-му турі підопічні Андрія Шевченка розгромили Сербію (5:0).

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!