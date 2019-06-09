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Збірна України втратила футболістів на матч з Люксембургом

1.1тЧитати матеріал російською

Нападник Артем Бесєдін та захисник Богдан Бутко не зіграють за збірну України в матчі відбору на Євро-2020 проти Люксембургу.

Як повідомляє Footballua.tv, футболістів турбують травми і вони вже покинули розташування національної команди. Раніше зі збірної поїхав Андрій Ярмоленко.

Андрій Шевченко

Андрій Шевченко

Телеканал Футбол

Новини
Футболісти Люксембургу відмовлялися вилітати до Львова: названа причина

Нагадаємо, що гра Україна - Люксембург відбудеться в понеділок, 10 червня, на "Арені Львів". Напередодні стало відомо, де дивитися матч по ТБ. Крім того, букмекери назвали фаворита цього протистояння.

Відзначимо, що матч 2-го туру між цими командами в Люксембурзі завершилася важкої перемогою наших футболістів на останній секунді.

7 червня в 3-му турі підопічні Андрія Шевченка розгромили Сербію (5:0).

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