"Залимонив поміж брів": Невзоров епічно висміяв Соловйова у сварці з Уткіним

Російський публіцист Олександр Невзоров захопився діями коментатора Василя Уткіна в його конфлікті з пропагандистом Володимиром Соловйовим.

Телеведучий також звернув увагу на те, що Уткіна сміливо можна називати на сьогодні народним героєм росіян, так як він зумів поставити на місце відвертого брехуна.

"Вася двома простими словами взяв і залимонив поміж брів дуже досвідченому, дуже злому, дуже підкованому і добре озброєному противнику. У Росії давно йде ідеологічні війна, чітко позначилися фронти, вороги і неможливість компромісів. Все це нагадує 90-ті роки. Уткін сьогодні народний герой. Соловйов – холодна гадина, яка набили руку в постановних, щоправда, дискусіях", – сказав Невзоров в ефірі "Дождя".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Уткін і Володимир Соловйов влаштували інтернет-сварку після того, як коментатор звинуватив уряд РФ в зраді малого бізнесу під час пандемії коронавірусу.

Він також їдко нагадав Соловйову про те, як він відсиджувався в Італії під час різних проблем в Росії і викликав того на Versus Buttle.

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