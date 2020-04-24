"Закрий смердючого рота": на Левченка наїхали через слова про Зеленського

Глава профспілки футболістів України Олег Печерний жорстко відповів ексгравцеві нашої збірної Євгену Левченку, який виступив з критикою на адресу президента Володимира Зеленського.

"Читаю інтерв'ю Жені-стриптиза, ой, голландського мачо, ой, профспілкового боса. Женю, закрий свого смердючого рота і не чіпай нашого Президента, сиди в своїй обкурений Голландії і кури бамбук! Ми без тебе розберемося у своїй країні!" – підписав фотографію з Левченком Печерний у себе в Instagram.

Євген Левченко Футбол 24

Нагадаємо, що Левченко, який зараз є головою профспілки футболістів Нідерландів, заявив, що Зеленський нічого кардинально не змінив у країні через те, що не зміг зібрати навколо себе справжніх професіоналів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євген також жорстко розкритикував YouTube-канал ексфутболіста "Динамо" Олександра Алієва та Олександра Усика за його висловлювання про Крим і коронавірус.

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