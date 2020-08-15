Заарештований Тiтушко став віцепрезидентом: спортивні підсумки 14 серпня

Максим Іншаков Спорт 09:27, 15.08.2020

Скандально відомий Вадим Тiтушко отримав посаду віцепрезидента в федерації єдиноборств, однак незабаром його звільнили і продовжили арешт.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 14 серпня.

Крім того, український боксер Іван Рідкісна заявив, що Лукашенко буде все життя сьорбати л* йно повної ложкою. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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