Заарештований Тiтушко став віцепрезидентом: спортивні підсумки 14 серпня

Скандально відомий Вадим Тiтушко отримав посаду віцепрезидента в федерації єдиноборств, однак незабаром його звільнили і продовжили арешт.

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Крім того, український боксер Іван Рідкісна заявив, що Лукашенко буде все життя сьорбати л* йно повної ложкою. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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