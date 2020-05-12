"За законами війни та вулиці": боєць АТО Андрій Грачов викликав на бій Усика

Михайло Морозов Спорт 10:30, 12.05.2020 Оновлено: 22:06, 12.05.2020

Боєць АТО з Вінниці Андрій Грачов, який є неодноразовим призером чемпіонатів України з дзюдо та самбо, викликав на поєдинок боксера Олександра Усика.

"Я не так сильно тренуюся, як колись, але я тобі обіцяю дуже грандіозний бій. Ти і трьох хвилин не виживеш у раунді зі мною. І я як ветеран, як бойовий офіцер, як людина, яка все життя у спорті. Я тобі покажу, хто на кого напав і з ким у нас війна", – написав Грачов у себе в Facebook.

Андрій Грачов кинув виклик Олександру Усику
Bison

Він розповів, що пережив кілька поранень і втратив дуже багатьох друзів, і заявив, що битиметься з Усиком не за правилами боксу, а "за законами війни та вулиці".

"Битимемося за законами війни та вулиці – так, як завжди! За правилами боксу ти захотів! На війні немає правил... Там нас за жодними правилами не рахували, там медиків у відсоток не ставили, а ти захотів за правилами. Я тебе порву на частини за три хвилини", – підсумував Грачов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Усик відповів на виклик українського борця Богдана Грицая, запропонувавши йому поєдинок за правилами боксу.

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