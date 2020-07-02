За вказівкою згори: чемпіон РФ звинуватив Загітову в агітації за поправки до Конституції

Чемпіон Росії в танцях на льоду Руслан Жиганшин опублікував у себе в Instagram-сторіз фотографію свого бюлетеня, на якій видно, що він проголосував проти поправок до Конституції РФ.

"Коли не соромно за свою думку і не доведеться закривати коментарі, як наші доблесні..." – підписав знімок Жиганшин, натякнувши на олімпійську чемпіонку з Росії Аліну Загітову, яка раніше опублікувала пост із підтримкою президента РФ Володимира Путіна та поправок до Конституції. Публікація спортсменки зібрала багато лайків і жодного коментаря, оскільки вони були закриті.

Руслан Жиганшин звинуватив Аліну Загітову в агітації за поправки до Конституції Instagram Руслана Жиганшина

Руслан Жиганшин звинуватив Аліну Загітову в агітації за поправки до Конституції Instagram Аліни Загітової

Багато користувачів залишилися незадоволені постом Жиганшина та накинулися на нього в коментарях під останньою фотографією, написавши: "Людина висловила свою думку, а не зробила рекламу поправок". На що Жиганшин відповів: "Не свою думку, а за вказівкою з доданим текстом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіяни підтримали "обнулення" термінів Путіна за підсумками голосування за поправки до Конституції.