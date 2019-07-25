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"За гроші з'їсть какашку": "ушлепок Губернiєв" зганьбився в мережі

10.1т Читати матеріал російською

Російський коментатор Дмитро Губернієв висловив думку про форварда "Зеніта" Олександра Кокоріна і екс-півзахисника "Краснодара" Павла Мамаева, і отримав образливі коментарі в мережі.

"За гроші з'їсть какашку": "ушлепок Губернiєв" зганьбився в мережі

"Злочинці. Сидять у в'язниці. Що буде після? Мене мало цікавить. Повернуться в великий футбол, почнуть забивати голи - буду висвітлювати їхні матчі. Це моя робота. Але обидва мені по барабану. Мені їх не шкода. Якщо вони звернуться до мене: "Діма, проведи наш корпоратив в Монте-Карло" - у мене є директор, він вирішує такі питання. Це розмова на користь бідних", - цитує Губерніева "Матч ТВ".

У мережі не оцінили таку спроби влаштувати собі рекламу на хвилі галасу навколо історії з футболістами.

"Пасаж Дімона я зрозумів так, за гроші з'їм і какашку", "Цей тип за гроші продасть і маму рідну", "Огиднiшої людини не бачив ще. Фу!" - пишуть користувачі. Решта просто почали ображати Губернієва.

"За гроші з'їсть какашку": "ушлепок Губернiєв" зганьбився в мережі
"За гроші з'їсть какашку": "ушлепок Губернiєв" зганьбився в мережі
"За гроші з'їсть какашку": "ушлепок Губернiєв" зганьбився в мережі
"За гроші з'їсть какашку": "ушлепок Губернiєв" зганьбився в мережі
"За гроші з'їсть какашку": "ушлепок Губернiєв" зганьбився в мережі
"За гроші з'їсть какашку": "ушлепок Губернiєв" зганьбився в мережі
"За гроші з'їсть какашку": "ушлепок Губернiєв" зганьбився в мережі
"За гроші з'їсть какашку": "ушлепок Губернiєв" зганьбився в мережі
"За гроші з'їсть какашку": "ушлепок Губернiєв" зганьбився в мережі
Новини
"Б*дло тупориле": "д*біл Губернієв" нарвався в Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кокоріна і Павла Мамаєва визнали винними в побитті чиновника Мінпромторгу РФ і водія журналістки "Першого каналу". Форварду "Зеніту" дали півтора роки в'язниці, а його друга – один рік і п'ять місяців.

Раніше Губернієв став жертвою образливих коментарів в інтернеті після того, як провів мітинг на Манежній площі (Москва) на підтримку Володимира Путіна.

ЗМІ назвали журналіста "головним конферансьє Путіна", згадавши, що він вів всі масові заходи на підтримку президента РФ.

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Особи
Дмитро Губернієв Олександр Кокорін Павло Мамаєв
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Lewis Margaret
Lewis Margaret
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