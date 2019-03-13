Ювентус — Атлетіко: відеоогляд матчу Ліги чемпіонів

Італійський "Ювентус" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів розгромив іспанський "Атлетіко" і вийшов до чвертьфіналу турніру.

Поєдинок у Турині завершився з рахунком 3:0. Героєм матчу став Кріштіану Роналду, який оформив хет-трик.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися відеоогляд цього поєдинку.

Новини Мадридський клуб жорстко відповів на витівку Роналду

"Ювентус" Італія – "Атлетіко" Іспанія 3:0

Голи: 1:0 – 27 Роналду, 2:0 – 49 Роналду, 3:0 – 86, пенальті Роналду.

"Ювентус" – Шченсни, К'єлліні, Бонуччі, Жоау Канселье, Джан, Спінаццола (Диба, 67), Матюїді, Пьянич, Федеріко Бернардескі, Манджукич (Кін, 80), Роналду.

"Атлетіко" – Облак, Хіменес, Хуанфран, Арьяс (Вітол, 77), Годін, Коку, Родрі Ернандес, Сауль, Лемар (Корреа, 57), Мората, Грізманн.

Попередження: Федеріко Бернардескі (64), Хуанфран (73), Хіменес (86), Вітол (90).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 14 березня, в єврокубках свій матч проведе київське "Динамо". Підопічні Олександра Хацкевича в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи приймуть "Челсі". Перший матч у Лондоні завершився з рахунком 3:0.

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