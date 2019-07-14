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Юна українка сенсаційно виграла Wimbledon: спортивні підсумки 13 липня

3.4т Читати матеріал російською

Юна українка виграла Wimbledon і названі потенційні суперники "Динамо" по кваліфікації Ліги чемпіонів. OBOZREVATEL пропонує найцікавіші новини суботи, 13 липня.

Юна українка сенсаційно виграла Wimbledon: спортивні підсумки 13 липня

Крім того, непереможний супертяж виграв бій нокаутом, "вжаливши" в скроню і Світоліна питанням про Україну викликала ажіотаж в Instagram. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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