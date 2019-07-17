Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини спорту

"Янукович уже намагався": у НОК відповіли Зеленському щодо Олімпіади в Україні

3.8т Читати матеріал російською

Проведення літніх Олімпійських ігор в Україні в умовах війни й економічного занепаду є поганою ідеєю.

Про це в ефірі ObozTV заявив віцепрезидент Національного олімпійського комітету України Микола Томенко, коментуючи відповідну пропозицію президента Володимира Зеленського.

"В теорії можна це зробити, але у мене питання – навіщо? Я вважаю, що такі ідеї шкідливі для бідної корумпованої воюючої країни. У нас уже Янукович зимові "нью-васюки" намагався провести, а тепер залишилося ще від Зеленського літні "нью-васюки" провести", – заявив Томенко.

За словами віцепрезидента НОК, "за останні 10-12 років немає жодного прикладу, щоб такі форуми, як Олімпійські ігри, були прибутковими".

"Сума витрат на підготовку спортивних об'єктів, забезпечення безпеки й супроводжуючі речі настільки велика, що в принципі не можна заробити на Олімпіаді", – зазначив він.

Новини
Буде Путін: Зеленський відмовився приїжджати на відкриття Європейських ігор-2019

"Такі форуми, як і проведення чемпіонатів світу з футболу – це забава шейхів, олігархів, диктаторів", – вважає віцепрезидент НОК.

На думку Томенка, керівництву країни, замість проведення Олімпіади, слід задуматися, як повернути здоровий спортивний спосіб життя в повсякденне життя українців.

"Янукович уже намагався": у НОК відповіли Зеленському щодо Олімпіади в Україні

nashkiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський виступив із ініціативою проведення в Україні літніх Олімпійських ігор і запропонував розробити чотирирічний стратегічний план щодо будівництва необхідної інфраструктури.

У соцмережах заява потрапила під шквал критики. Зокрема, Зеленському нагадали про відмову від проведення військового параду на День Незалежності.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щобудня о 17:30 на ObozTV.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Микола Томенко Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Національний олімпійський комітет України
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
7
Смішно
5
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Заявив, что мы должны быть амбициозными, Зеленский поручил разработать план для проведения Олимпийских игр в Украине. -Стадион, так стадион, - ответил Порошенко.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Макарский Александр
Макарский Александр
Можно провести украинские игры по стрыбкам в кастрюлях,кто громче споет щеневмерлу и уберет навоз за свынями. Проигравших люстрировать облив зеленкой в мусорных контейнерах. Переможцев по безвизу в Польщу мыть толчки
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки

ads pixel