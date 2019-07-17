"Янукович уже намагався": у НОК відповіли Зеленському щодо Олімпіади в Україні

Проведення літніх Олімпійських ігор в Україні в умовах війни й економічного занепаду є поганою ідеєю.

Про це в ефірі ObozTV заявив віцепрезидент Національного олімпійського комітету України Микола Томенко, коментуючи відповідну пропозицію президента Володимира Зеленського.

"В теорії можна це зробити, але у мене питання – навіщо? Я вважаю, що такі ідеї шкідливі для бідної корумпованої воюючої країни. У нас уже Янукович зимові "нью-васюки" намагався провести, а тепер залишилося ще від Зеленського літні "нью-васюки" провести", – заявив Томенко.

За словами віцепрезидента НОК, "за останні 10-12 років немає жодного прикладу, щоб такі форуми, як Олімпійські ігри, були прибутковими".

"Сума витрат на підготовку спортивних об'єктів, забезпечення безпеки й супроводжуючі речі настільки велика, що в принципі не можна заробити на Олімпіаді", – зазначив він.

"Такі форуми, як і проведення чемпіонатів світу з футболу – це забава шейхів, олігархів, диктаторів", – вважає віцепрезидент НОК.

На думку Томенка, керівництву країни, замість проведення Олімпіади, слід задуматися, як повернути здоровий спортивний спосіб життя в повсякденне життя українців.

nashkiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський виступив із ініціативою проведення в Україні літніх Олімпійських ігор і запропонував розробити чотирирічний стратегічний план щодо будівництва необхідної інфраструктури.

У соцмережах заява потрапила під шквал критики. Зокрема, Зеленському нагадали про відмову від проведення військового параду на День Незалежності.

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