"Якийсь мазохіст": легенда MMA Тактаров висловився про конфлікт Уткіна і Соловйова

Михайло Морозов Спорт 11:40, 29.04.2020

Легендарний російський боєць змішаних єдиноборств Олег Тактаров вважає, що пропагандист Володимир Соловйов сам провокує продовження словесної перепалки з коментатором Василем Уткіним.

"Я Соловйову сказав, що є такий хлопець, як Артем Лобов. Коли на нього накинувся весь шквал бруду, то він просто взяв заблокував всіх і взяв тишу. Зараз він прекрасний хлопець, про нього знає весь світ, він навіть щось виграє і ним можна пишатися. Він виріс без батька, з матір'ю по світу поїздив. Я Соловйову сказав – 3 дні мовчіть з Уткіним і все заспокоїться, але не тут то було. всі ЗМІ тільки про нього. Соловйов якийсь мазохіст у цьому плані", – цитує слова Тактарова видання ToFight.

Володимир Соловйов
МК

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Коментувати
Спорт

Дивіться також

"Контроль влади необхідний!" Тищенко раптово дав задню у скандалі з "Велюром"

Пройти конкурс на госслужбу: миссия невыполнима?

Терористи влаштували обстріл із важкої артилерії: загинув воїн ЗСУ

Конец эпохи лжи. Начало эпохи бесконечного пи*дежа

Зеленський відкрив ринок землі: хто отримає безкоштовно