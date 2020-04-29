"Якийсь мазохіст": легенда MMA Тактаров висловився про конфлікт Уткіна і Соловйова
Легендарний російський боєць змішаних єдиноборств Олег Тактаров вважає, що пропагандист Володимир Соловйов сам провокує продовження словесної перепалки з коментатором Василем Уткіним.
"Я Соловйову сказав, що є такий хлопець, як Артем Лобов. Коли на нього накинувся весь шквал бруду, то він просто взяв заблокував всіх і взяв тишу. Зараз він прекрасний хлопець, про нього знає весь світ, він навіть щось виграє і ним можна пишатися. Він виріс без батька, з матір'ю по світу поїздив. Я Соловйову сказав – 3 дні мовчіть з Уткіним і все заспокоїться, але не тут то було. всі ЗМІ тільки про нього. Соловйов якийсь мазохіст у цьому плані", – цитує слова Тактарова видання ToFight.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
12 квітня Василь Уткін і Володимир Соловйов влаштували перепалку в мережі після того, як коментатор звинуватив у зраді уряд Росії.
Коментатор кинув йому виклик і запропонував провести Versus Battle. Соловйов відхилив пропозицію, назвавши опонента хворою людиною.
Пізніше Уткін висміяв Соловйова, придумавши пропагандисту ідеальне образливе прізвисько.
Соловйов спробував красиво відповісти, але облажався і був викритий у брехні.
Коментуючи конфлікт, спортивний журналіст сказав, що його опонент не розрахував власні сили, і він має намір повністю знищити пропагандиста.
У ситуацію втрутився російський публіцист Олександр Невзоров, захопившись діями Василя.
Після такого Соловйов не витримав і засипав коментатора новими образами. У відповідь Уткін знову викликав ведучого ТК "Росія" на баттл, назвавши того фашистом.
Це остаточно вивело з себе улюбленого пропагандиста Кремля і він скотився до прямих погроз. Уткін відреагував фотожабою Соловйова з пенісом у руці.