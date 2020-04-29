Легендарний російський боєць змішаних єдиноборств Олег Тактаров вважає, що пропагандист Володимир Соловйов сам провокує продовження словесної перепалки з коментатором Василем Уткіним.

"Я Соловйову сказав, що є такий хлопець, як Артем Лобов. Коли на нього накинувся весь шквал бруду, то він просто взяв заблокував всіх і взяв тишу. Зараз він прекрасний хлопець, про нього знає весь світ, він навіть щось виграє і ним можна пишатися. Він виріс без батька, з матір'ю по світу поїздив. Я Соловйову сказав – 3 дні мовчіть з Уткіним і все заспокоїться, але не тут то було. всі ЗМІ тільки про нього. Соловйов якийсь мазохіст у цьому плані", – цитує слова Тактарова видання ToFight.

Володимир Соловйов МК

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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