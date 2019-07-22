Я б переграв фінал Ліги чемпіонів проти "Ліверпуля" – Андрій Шевченко в бліц-шоу "Без гриму"

Зірка світового футболу, володар "Золотого м'яча", легенда українського спорту, якого називають Дияволом зі Сходу, тренер національної збірної України з футболу і багатодітний батько Андрій Шевченко в ексклюзивному бліц-шоу "Без гриму" розповів Ганні Буткевич про те, чим український футбол краще за італійський та англійський, скільки часу він проводить з дітьми, чи повернеться він у політику, в чому феномен Лобановського і чи захоплюються його сини футболом.

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