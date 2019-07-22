Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини спорту

Я б переграв фінал Ліги чемпіонів проти "Ліверпуля" – Андрій Шевченко в бліц-шоу "Без гриму"

65 Читати матеріал російською

Зірка світового футболу, володар "Золотого м'яча", легенда українського спорту, якого називають Дияволом зі Сходу, тренер національної збірної України з футболу і багатодітний батько Андрій Шевченко в ексклюзивному бліц-шоу "Без гриму" розповів Ганні Буткевич про те, чим український футбол краще за італійський та англійський, скільки часу він проводить з дітьми, чи повернеться він у політику, в чому феномен Лобановського і чи захоплюються його сини футболом.

Не пропустіть 23 липня о 07:30 на ОbozTV

Я б переграв фінал Ліги чемпіонів проти "Ліверпуля" – Андрій Шевченко в бліц-шоу "Без гриму"

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Без гриму
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel