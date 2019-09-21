WBC - про позбавлення Ломаченка чемпіонського пояса: спортивні підсумки 20 вересня

Відмова від захисту: WBC зробила заяву про позбавлення Ломаченко чемпіонського пояса. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 20 вересня.

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