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21 вересня • оновлено в 10:13
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WBC - про позбавлення Ломаченка чемпіонського пояса: спортивні підсумки 20 вересня

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Відмова від захисту: WBC зробила заяву про позбавлення Ломаченко чемпіонського пояса. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 20 вересня.

Крім того, футболіст "Шахтаря" здивував словами про українську мову і матч Ліги чемпіонів ознаменувався витівкою фанатів з прапором "ДНР". Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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