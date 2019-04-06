WBA незрозуміло вчинила з Кличком: спортивні підсумки 5 квітня

Всесвітня боксерскстранно вчинила з Володимиром Кличком, а "Динамо" зіткнулося з серйозними проблемами перед матчем з "Шахтарем". OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 5 квітня.

Крім того, Кличко зробив заяву про повернення в бокс і російська спортивна журналістка знялася топлес заради улюбленої команди. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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