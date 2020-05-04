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4 травня • оновлено в 23:06
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"Взяти биту й дати по голові": тренер, який назвав росіян дармоїдами, зробив зізнання про Україну

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Головний тренер грозненського "Ахмата" Ігор Шалімов зізнався, що іноді хоче "взяти биту і дати по голові" українським експертам, які приїжджають на російські політичні ток-шоу.

"Комічні? Я просто собі задаю питання, а що вони ще можуть сказати. Нехай приїде не комічний експерт і скаже щось інше. Його запитують, що сталося, куди ви йшли і куди прийшли. Комічний або не комічний, а відповідь одна й та ж. Або вони звідти будуть привозити таких жорстких, яких будуть виганяти зі студії. Тому що мені іноді хочеться взяти биту і дати їм по голові. В принципі, вони всі говорять одне і те ж, просто в різних формах", – сказав Шалімов в інтерв'ю на YouTube-каналі "Футбольний Биги".

Ігор Шалімов

Ігор Шалімов

ТАСС

Він також зазначив, що йому "відразу не сподобалося" те, що відбувається в Україні, а російські політичні ток-шоу ще більше його в цьому переконують.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ігор Шалімов назвав росіян дармоїдами і нарвався на жорсткий гнів в мережі.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Місце
Росія Грозний
Тег
експерт
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Шелупонь паррашная пасть раскрывает,но причинно- следственных связей не видит.
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2
0
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Это просто собачка такая черноротая - она на всех гавкает
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3
1
Галицький Данило
Галицький Данило
Шалимов знает, что говорил президент республики Ичкерия Джохар Дудаев? Раssея умрёт когда взойдёт Украинское Солнце! Аминь!
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