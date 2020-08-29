Вукоєвич розповів про вчинок Срни після Суперкубка: спортивні підсумки 28 серпня
Тренер "Динамо" розповів про вчинок Срни, після перемоги в Суперкубку України, а вигнану з весілля наречену чемпіона світу, яка виявилася ескортницею, виправдали подруги.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 28 серпня.
Крім того, наречена Луніна захопила Instagram оголеним тілом в бікіні і захисник "Динамо" розповів, чим його шокував Шевченко. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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