"Втік в Америку": Ємельяненко наїхав на легенду російського MMA

Боєць змішаних єдиноборств Олександр Ємельяненко заявив, що легендарний Олег Тактаров, який першим серед росіян переміг на турнірі UFC, не зробив ніякого внеску в розвиток MMA в країні.

"Він займався, але абсолютно ніякого вкладу не вніс. Після того, як виграв, він перевзувся і залишився жити в Штатах. Це зараз він приїхав і розповідає, який він внесок зробив. Але він забув про Росію і з задоволенням жив в Штатах", – сказав Ємельяненко-молодший в інтерв'ю виданню Спорт-Експрес.

Олег Тактаров і Олександр Ємельяненко Fightnews.info

Він також зазначив, що після перемоги Тактарова на турнірі UFC 6 в Росії не почали відкриватися нові секції, а кількість бійців не збільшилася.

"І після того, як Тактаров виграв цей чемпіонат, число тих, хто займається, не збільшилося, секції не відкрились. Абсолютно ніякого зсуву в російському ММА він не зробив. Дивляться на нього, як на людину-маразматика, який свого часу втік в Америку і забув про Росію", – додав боєць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ємельяненко-молодший образив Тактарова через його слова на адресу жителів Чечні.