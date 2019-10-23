Воротареві збірної Росії рiзанули по горлу під час матчу - опубліковано відео

Воротареві магнітогорського "Металурга" Василю Кошечкину порізали горло коником під час матчу регулярного чемпіонату Континентальної хокейної ліги (КХЛ) проти казанського "Ак Барса".

Інцидент стався на 14-й хвилині зустрічі. Кошечкин отримав поріз після зіткнення з одноклубником Максимом Матушкин. Матушкин впав і ногою зачепив голкіпера, що відображає удар. Кошечкин був замінений на Станіслава Галімова, але через деякий час зміг повернутися на лід.

Кошечкин - олімпійський чемпіон 2018 року в складі збірної Росії. На його рахунку також "золото" чемпіонату світу-2009 і дві перемоги в Кубку Гагаріна разом з "Металургом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, семиразовий чемпіон Узбекистану з кікбоксингу і чемпіон світу з К1 МС Муслімбек Омонов загинув в масовій бійці в Ташкенті. 23-річний боєць отримав важкі травми, від яких згодом помер.

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