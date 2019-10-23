Головна Новини
23 жовтня • оновлено в 19:38
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини спорту

Воротареві збірної Росії рiзанули по горлу під час матчу - опубліковано відео

1.9т Читати матеріал російською

Воротареві магнітогорського "Металурга" Василю Кошечкину порізали горло коником під час матчу регулярного чемпіонату Континентальної хокейної ліги (КХЛ) проти казанського "Ак Барса".

Інцидент стався на 14-й хвилині зустрічі. Кошечкин отримав поріз після зіткнення з одноклубником Максимом Матушкин. Матушкин впав і ногою зачепив голкіпера, що відображає удар. Кошечкин був замінений на Станіслава Галімова, але через деякий час зміг повернутися на лід.

Кошечкин - олімпійський чемпіон 2018 року в складі збірної Росії. На його рахунку також "золото" чемпіонату світу-2009 і дві перемоги в Кубку Гагаріна разом з "Металургом".

Новини
Відео дня: турецького воротаря вилучили з поля вже на 20-й секунді матчу

Як повідомляв OBOZREVATEL, семиразовий чемпіон Узбекистану з кікбоксингу і чемпіон світу з К1 МС Муслімбек Омонов загинув в масовій бійці в Ташкенті. 23-річний боєць отримав важкі травми, від яких згодом помер.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
КХЛ
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки