Дівчата завжди називали актора Володимира Яглич "красунчиком". Зараз він – підкачаний дорослий чоловік, який дуже подобатися представницям прекрасної статі, і число прихильниць постійно зростає.

Володимир Яглич – справжній мужик

За словами друзів актора, Яглич часто можна зустріти в "качалках". Він любить спорт і веде здоровий спосіб життя. При уповільненні робочого ритму Володимир розуміє, що потрібно підтягнути свою фізичну форму. Ніякі додаткові препарати для нарощування м'язової маси Яглич не використовує. У нього все своє, натуральне.

Спорт супроводжує Яглича з дитячих років

Спортом Володимир займається з дитячих років. Уже в юності він міг похвалитися видатними біцепсами. Крім того, актор любить мотоцикли. У нього непогана колекція "залізних коней". Яглич особливо пишається "Самурай чоппером". Такими ж мотоциклами володіють Роберт Дауні-молодший і Бред Пітт.

З дитячих років Володимир Яглич пропадав у спортзалі

У дитинстві Володимир займався фехтуванням на рапірах. Він до цих пір дивиться змагання з цього виду спорту, який, на його думку, недооцінений в Росії. Крім того, актор отримує задоволення від бадмінтону і грає в нього в заміських закритих залах.

Коли Яглич був підлітком, то його ровесники віддавали перевагу карате, боксу і т.п. Володимир вибрав бойове самбо, яке стало в нагоді йому на зйомках "Воїна".

Хокеїст з "Молодіжки"

У популярному телесеріалі "Молодіжка" актор грає капітана ХК "Електрон". До запуску даного проекту в виробництво Яглич займався фігурним катанням під керівництвом Іллі Авербуха. Володимир пройшов у цього тренера хорошу школу, а пізніше перевчився на хокейну техніку.

Володимир Яглич в серіалі "Молодіжка"

Напередодні старту знімального процесу серіалу "Молодіжка" Яглич тренувався з іншими акторами тричі на тиждень. Так що хокейні сцени вийшли досить переконливими. Тепер актор може грати в хокей навіть з професіоналами.

За словами Володимира, фізичні навантаження на зйомках "Молодіжки" видалися важкими. У кожного з акторів був свій дублер-хокеїст, але Яглич і його колеги намагалися виконувати всі трюки на льоду самостійно.

"Віщий Олег"

Скоро на екрани має вийти історичний бойовик "Віщий Олег" з Володимиром Ягличем в головній ролі. Перед зйомками актор активно займався в спортивному залі. На майданчик він прибув в блискучій фізичній формі. Також Володимир навчився впевнено триматися в сідлі і будь-яка важка зброя тепер йому підвладна.

Володимир Яглич готується до зйомок у фільмі "Віщий Олег"

За словами продюсера "Віщого Олега" Дмитра Литвинова, це не зовсім звичайний історичний фільм. Він буде більше схожий на популярних нині "Вікінгів" і "Гру престолів".

Про спорт – ти життя!

Спорт супроводжує Володимир Яглич постійно – під час роботи, відпустки і сімейного відпочинку. Нещодавно він побував з приятелями в Таїланді, де продовжував удосконалювати свою фізичну форму.

Актора можна часто зустріти в тренажерному залі

Актор згадує, що в молодості він ще не знав, як йому добитися ідеальних пропорцій свого тіла. Але Володимиру завжди хотілося виглядати справжнім чоловіком, хоча зараз в моді унісекс. Для Яглича представника сильної половини людства – це в першу чергу захисник сім'ї, будинки, батьківщини.

Завдяки регулярним заняттям спортом у Володимира виробилася правильна постава. Він став більш впевненим у собі. Тепер актор не боїться фізичного болю і намагається завжди виглядати гідно. Тричі на тиждень Яглич займається змішаними єдиноборствами, кардіо і силовими тренуваннями в спортзалі.

Його кредо: актор – публічна людина. Для представників цієї професії важливо мати приємний зовнішній вигляд.

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