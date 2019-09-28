Володимир Кличко вибухнув з гнівною заявою: спортивні підсумки 27 вересня

Володимир Кличко вибухнув гнівною заявою, а кікбоксер після моторошного нокауту виявився в "паралельній реальності".
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 27 вересня.
Крім того, Повєткін проведе бій з жертвою Усика в андеркарті реваншу Джошуа - Руїс і Ірина Морозюк показала трюк зі своїми силіконовими грудьми і м'ячем. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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