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Власник ''Лестера'' загинув в авіакатастрофі біля стадіону: подробиці і відео

5.6тЧитати матеріал російською

Власник ФК "Лестер" Вішай Шрівадданапрабха загинув в результаті аварії вертольота біля стадіону King Power.

Як передають британські ЗМІ, трагедія сталася ввечері суботи, 27 жовтня, на парковці. Мільярдер загинув разом з дочкою і двома пілотами.

За попередніми даними, причиною НП стали проблеми з управлінням вертольотом. Він злетів через 45 хвилин після матчу з лондонським "Вест Хемом" (1:1) в рамках 10-го туру національного чемпіонату.

Власник ''Лестера'' загинув в авіакатастрофі біля стадіону: подробиці і відео
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Відзначається, що люди, які знаходилися на парковці, не постраждали. Очевидцями катастрофи стало безліч уболівальників, які виходили зі стадіону. Разом з ними був і воротар "Лестера" Каспер Шмайхель.

Вішай Шрівадданапрабха став власником "Лестера" в 2010 році, а в 2016-м клуб сенсаційно став чемпіоном англійської Прем'єр-ліги. Також бізнесмен володіє бельгійським ФК "Ауд-Геверле".

60-річний мільярдер займає 9-е місце в списку найбагатших людей Таїланду за версією Forbes, його статок оцінюється в 4,9 мільярда доларів. Шрівадданапрабха також є власником і засновником мережі магазинів King Power Duty Free.

Власник ''Лестера'' загинув в авіакатастрофі біля стадіону: подробиці і відео

Як повідомлявOBOZREVATEL, недавно українські та російські фанати потрапили в криваве місиво в Римі перед матчем Ліги чемпіонів.

Місце
АнгліяЛестер
Об'єкт
ФК Лестер
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