Власник ''Лестера'' загинув в авіакатастрофі біля стадіону: подробиці і відео

Власник ФК "Лестер" Вішай Шрівадданапрабха загинув в результаті аварії вертольота біля стадіону King Power.

Як передають британські ЗМІ, трагедія сталася ввечері суботи, 27 жовтня, на парковці. Мільярдер загинув разом з дочкою і двома пілотами.

За попередніми даними, причиною НП стали проблеми з управлінням вертольотом. Він злетів через 45 хвилин після матчу з лондонським "Вест Хемом" (1:1) в рамках 10-го туру національного чемпіонату.

Відзначається, що люди, які знаходилися на парковці, не постраждали. Очевидцями катастрофи стало безліч уболівальників, які виходили зі стадіону. Разом з ними був і воротар "Лестера" Каспер Шмайхель.

O helicóptero de Vichai Srivaddhanaprabha, dono do Leicester, caiu na área externa do King Power Stadium após o empate com o West Ham. A identidade dos passageiros é desconhecida e não se sabe se há sobrevivente. O incidente ocorreu uma hora após o 1-1 pic.twitter.com/3QKQrhNmnG