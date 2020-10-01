Віцепрезидент "Ювентуса" висловився про "труднощі з "Динамо", коментуючи жеребкування Ліги чемпіонів

Віцепрезидент "Ювентуса" Павел Недвед прокоментував жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, вказавши на складності із зимовими поєдинками в Києві.

За словами легендарного чеха, він очікує цікавих матчів, оскільки його команді протистоятиме один із найкращих футболістів світу – Лео Мессі.

"Крім того, Пьянич і Артур також зустрінуться віч-на-віч, і це стане ще одним викликом у цьому випробуванні. Київське "Динамо" – дуже згуртована команда з таким досвідченим тренером, як Луческу, який увійшов в історію "Шахтаря". Якщо нам доведеться їхати в Україну взимку, це буде додатковими труднощами", – цитує Недведа пресслужба "Ювентуса".

Як повідомляв OBOZREVATEL, столичне "Динамо" в сезоні Ліги чемпіонів 2020/2021 зіграє в групі G з "Ювентусом", "Барселоною" та "Ференцварошем".

Своїх суперників по турніру отримав і донецький "Шахтар". Донецькі футболісти залишилися розчаровані жеребом, оцінивши шанси на вихід у наступний етап.