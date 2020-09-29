Вихованець "Динамо" назвав найсильнішу емоцію від конфлікту України та Росії

Вихованець київського "Динамо", який прийняв російське громадянство і зараз виступає за "Динамо" з Москви, Данило Лісовий висловився про конфлікт між Україною та РФ.

В інтерв'ю виданню Sports.ru футболіст зізнався, що йому дуже сумно і прикро через ситуацію, що виникла між країнами.

"Смуток – найсильніша моя емоція від конфлікту України і Росії. Не знаю, хто правий, а хто ні: мені просто шкода, неприємно і образливо. Вірю і сподіваюся, що все припиниться: ми два братні народи. У когось з України бабусі, дідусі, тітки, дядьки в Росії і навпаки", – сказав Лісовий.

Він також оцінив рівень чемпіонату України, порівнявши його з російською Прем'єр-лігою.

"В українській Прем'єр-лізі серйозно виділяється "Шахтар" – настільки серйозно, що зовсім труба: вони випереджають усіх на 25 очок. Ще "Динамо" сильне, інші набагато нижче рівнем. У Росії за перше місце боровся б "Шахтар", "Динамо" – за п'ятірку, про інших і говорити нічого. На трибунах мало глядачів, чемпіонат не такий цікавий, як раніше. Я пам'ятаю протистояння "Металіста" з "Дніпром" і "Шахтарем", "Динамо" з "Дніпром", був потужний "Чорноморець". Зараз сильні команди зникли", – додав Лісовий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний екснападник київського "Динамо" Олег Саленко закликав "закінчувати цю нісенітницю між Україною і Росією".