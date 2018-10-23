МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини спорту

Розірвало ногу: українці і росіяни потрапили у криваве місиво в Римі перед матчем Ліги чемпіонів — фото і відео 18+

147.1тЧитати матеріал російською

П'ятнадцять російських уболівальників ЦСКА і четверо громадян України отримали травми під час спуску ескалатором у Римі. Фанати російського клубу прибули на матч третього туру групового раунду Ліги чемпіонів проти "Роми".

Під час спуску ескалатор "зійшов з розуму" і дуже різко прискорився. Сходинки крутилися із шаленою швидкістю і "засмоктували" людей. Вболівальники, які там перебували, падали на бетонну підлогу.

Одному з потерпілих розірвало ногу, повідомляє телеграм-канал ЕкСпорт. Лікарі припускали, що пацієнту доведеться ампутувати кінцівку, однак пізніше встановили, що в цьому немає необхідності.

Розірвало ногу: українці і росіяни потрапили у криваве місиво в Римі

La Repubblica

Розірвало ногу: українці і росіяни потрапили у криваве місиво в Римі

Mash

Розірвало ногу: українці і росіяни потрапили у криваве місиво в Римі

Tgcom24

Розірвало ногу: українці і росіяни потрапили у криваве місиво в Римі

Tgcom24

Розірвало ногу: українці і росіяни потрапили у криваве місиво в Римі

Tgcom24

Розірвало ногу: українці і росіяни потрапили у криваве місиво в Римі

Tgcom24

Новини
Фанати Хабіба масово ламають вуха — відео 18+
Розірвало ногу: українці і росіяни потрапили у криваве місиво в Римі

Як пізніше повідомив телеграм-канал Mash, кількість постраждалих зросла до 30 осіб.

Розірвало ногу: українці і росіяни потрапили у криваве місиво в Римі

На думку La Repubblica, ескалатор вийшов із ладу через те, що на нього одночасно застрибнув натовп фанатів.

Розірвало ногу: українці і росіяни потрапили у криваве місиво в Римі

За останніми даними, з 30 постраждалих 7 — у важкому стані, 5 мають ушкодження середньої тяжкості, повідомляє телеграм-канал Mash.

У той же час посольство РФ в Італії заявило, що серед постраждалих під час обвалення ескалатора в метро Риму — 15 росіян і 4 українців.

Розірвало ногу: українці і росіяни потрапили у криваве місиво в Римі

Як повідомляв OBOZREVATEL, фанати влаштували бійку під час зважування Хабіба Нурмагомедова і Конора МакГрегора.

Читайте всі новини по темі "НС у метро Риму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
НС у метро Риму
Місце
ІталіяРим
Поділитися у Facebook
55
Коментарі
66
90
Смішно
20
Цікаво
220
Сумно
55
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Чубатые на экскалатоpе занялись своей главной национальной забавой после pаздвигания булок-скакать.А постpадали люди.Поpа огpадить это скачущее стадо от Евpопы.Италия одна их стpан,котоpая с непониманием относится к антиpоссийской pитоpике по нытью Укpаины.Надеюсь после этого случаю чубатыт пеpекpоют гpаницы для щеневмеpликов.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Петров Игорь
Петров Игорь
...какие-то малоросы решили поддержать "мышебратьев" и получили...а може крымчане,их только с украинскими паспортами за границу выпускают...в любом случае будет наука:не связываться с токсичными.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
2 из 5 ответов | показать все
Zaicenger Antuan
Zaicenger Antuan
Петров Игорь, Тут вопрос в другом Игорек,80 мироощущения ни как не связанны с ногой,у тебя глаза какого цвета,цвета различаешь? Мы и не ждём от тебя сочувствия,Будь здоров,нам тебя ещё повесить надо
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Петров Игорь
Петров Игорь
Zaicenger Antuan, ...отбрось кремлевскую инструкцию, не пробьёшь ни на жалость, ни , тем более, на рас...здяйство...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pelyuhno Sergey
Pelyuhno Sergey
Болельщики это вообще стадо недоношенных дебилов. Ну я понимаю когда люди ставят ставки на игру и болеют за результат, а остальные или группа поддержки,или просто попугайчики. Почему у этих типа болельщиков после матча традиционно погромы и драки. И это по всей Европе такая хрень.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги