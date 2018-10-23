Розірвало ногу: українці і росіяни потрапили у криваве місиво в Римі перед матчем Ліги чемпіонів — фото і відео 18+

П'ятнадцять російських уболівальників ЦСКА і четверо громадян України отримали травми під час спуску ескалатором у Римі. Фанати російського клубу прибули на матч третього туру групового раунду Ліги чемпіонів проти "Роми".

Під час спуску ескалатор "зійшов з розуму" і дуже різко прискорився. Сходинки крутилися із шаленою швидкістю і "засмоктували" людей. Вболівальники, які там перебували, падали на бетонну підлогу.

Одному з потерпілих розірвало ногу, повідомляє телеграм-канал ЕкСпорт. Лікарі припускали, що пацієнту доведеться ампутувати кінцівку, однак пізніше встановили, що в цьому немає необхідності.

La Repubblica

Mash

Tgcom24

Tgcom24

Tgcom24

Tgcom24

Як пізніше повідомив телеграм-канал Mash, кількість постраждалих зросла до 30 осіб.

На думку La Repubblica, ескалатор вийшов із ладу через те, що на нього одночасно застрибнув натовп фанатів.

За останніми даними, з 30 постраждалих 7 — у важкому стані, 5 мають ушкодження середньої тяжкості, повідомляє телеграм-канал Mash.

У той же час посольство РФ в Італії заявило, що серед постраждалих під час обвалення ескалатора в метро Риму — 15 росіян і 4 українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фанати влаштували бійку під час зважування Хабіба Нурмагомедова і Конора МакГрегора.