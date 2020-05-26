"Від кулаків до петицій": Грицай розповів, чому навчив Усика і Ломаченка
Український борець Богдан Грицай записав нове відеозвернення, в якому відзначив позитивні зміни в поведінці Олександра Усика і Володимира Ломаченка.
"Зараз маємо хороші результати: Усик визнає, що насправді боїться бою без правил, а залякування – це зло. Тому він будь-якими способами ухиляється від запропонованого мені поєдинку. А Ломаченко вже закликає підписувати петиції в інтересах російської церкви, хоча зовсім недавно вони з Усиком обіцяли з кулаками встати на її захист. Від кулаків до петицій – хіба це не прогрес?" – запитує Грицай в ролику на своєму YouTube-каналі.
Нагадаємо, що борець кинув виклик Усику після того, як той випустив відео, на якому нокаутує "диванного експерта", який критикує боксера. Олександр відмовився від бою без правил, але заявив, що готовий битися з Грицаєм на боксерському рингу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше борець знайшов нове пояснення виклику, кинутому Усику, і закликав українців не мовчати.