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26 травня • оновлено в 11:19
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"Від кулаків до петицій": Грицай розповів, чому навчив Усика і Ломаченка

3.1т
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Український борець Богдан Грицай записав нове відеозвернення, в якому відзначив позитивні зміни в поведінці Олександра Усика і Володимира Ломаченка.

"Зараз маємо хороші результати: Усик визнає, що насправді боїться бою без правил, а залякування – це зло. Тому він будь-якими способами ухиляється від запропонованого мені поєдинку. А Ломаченко вже закликає підписувати петиції в інтересах російської церкви, хоча зовсім недавно вони з Усиком обіцяли з кулаками встати на її захист. Від кулаків до петицій – хіба це не прогрес?" – запитує Грицай в ролику на своєму YouTube-каналі.

Богдан Грицай

Богдан Грицай

Нагадаємо, що борець кинув виклик Усику після того, як той випустив відео, на якому нокаутує "диванного експерта", який критикує боксера. Олександр відмовився від бою без правил, але заявив, що готовий битися з Грицаєм на боксерському рингу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше борець знайшов нове пояснення виклику, кинутому Усику, і закликав українців не мовчати.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Василь Ломаченко Олександр Усик Богдан Грицай
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