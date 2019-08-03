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Вібратор з обличчам Путіна і свиня: українці "привітали" Ракицького з ювілеєм

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Українські вболівальники закидали в соцмережах Ярослава Ракицького образами, "вітаючи" захисника з ювілеєм. 3 серпня футболістові російського "Зеніту" виповнилося 30 років.

Більшість користувачів бажали екс-захиснику збірної України фалоимитатор, а також свиню, натякаючи на вчинок гравця, який перейшов в чемпіонат країни, яка веде війну на території України.

"Вібратор з обличчам Путіна, щоб завжди і всюди бути з ним","Свиню, щоб не забував хто він","Совість би йому подарували, а то у нього її немає","Дерев'яну лінійку","Дуст, в таблетках", "Глід", "Паспорт "ДНР ", - пишуть користувачі в коментарях на OBOZREVATEL.

Вібратор з обличчам Путіна і свиня: українці "привітали" Ракицького з ювілеєм
Вібратор з обличчам Путіна і свиня: українці "привітали" Ракицького з ювілеєм
Вібратор з обличчам Путіна і свиня: українці "привітали" Ракицького з ювілеєм
Вібратор з обличчам Путіна і свиня: українці "привітали" Ракицького з ювілеєм
Вібратор з обличчам Путіна і свиня: українці "привітали" Ракицького з ювілеєм
Вібратор з обличчам Путіна і свиня: українці "привітали" Ракицького з ювілеєм
Вібратор з обличчам Путіна і свиня: українці "привітали" Ракицького з ювілеєм
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Федецький розповів, як ставилися в збірній до Ракицького через гімн України

Нагадаємо, що не так давно ультрас "Шахтаря" пояснив небажання Ракицького співати гімн України.

Раніше Ракицький зробив відверте зізнання про гімн нашої країни, пояснивши свою позицію щодо цього. Крім того, дружина Ярослава Ольга висловила здивування, чому він повинен співати "синьо-жовтий" гімн.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Ярослав Ракицький
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Usatyi Leonid
Usatyi Leonid
Оставте ракитского в покое еще год - два и все о нем благополучно забудут, кто он такой, всего лишь на всего какой-то футболист и не самый лучший.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
да насрал он на вас,убогих...
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