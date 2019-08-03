Українські вболівальники закидали в соцмережах Ярослава Ракицького образами, "вітаючи" захисника з ювілеєм. 3 серпня футболістові російського "Зеніту" виповнилося 30 років.

Більшість користувачів бажали екс-захиснику збірної України фалоимитатор, а також свиню, натякаючи на вчинок гравця, який перейшов в чемпіонат країни, яка веде війну на території України.

"Вібратор з обличчам Путіна, щоб завжди і всюди бути з ним","Свиню, щоб не забував хто він","Совість би йому подарували, а то у нього її немає","Дерев'яну лінійку","Дуст, в таблетках", "Глід", "Паспорт "ДНР ", - пишуть користувачі в коментарях на OBOZREVATEL.

Нагадаємо, що не так давно ультрас "Шахтаря" пояснив небажання Ракицького співати гімн України.

Раніше Ракицький зробив відверте зізнання про гімн нашої країни, пояснивши свою позицію щодо цього. Крім того, дружина Ярослава Ольга висловила здивування, чому він повинен співати "синьо-жовтий" гімн.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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