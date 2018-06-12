"Ветпаспорт швидко роблять": в мережі сміються над росіянином-Монсоном

Американський боєць змішаних єдиноборств Джефф Монсон, відомий своєю любов'ю до "русского міра", отримав російський паспорт в Московській області.

Відповідне відео оприлюднило "РІА Суспільство" в Facebook, під яким повідомляється, що боєць ММА зачитав присягу мовою оригіналу.

У мережі бурхливо відреагували на цю новину. Користувачі висміяли новоспеченого росіянина.

"Ветеринарний паспорт завжди швидко роблять", "+1 свинособака", "Знову позерство, замість справ", "Фото з мавпочкою: Джеффрі Монсон отримав російський паспорт", - відзначили в мережі.

Деякі нагадали про несправедливість по відношенню до звичайних громадян, які намагаються отримати документи і бігають по інстанціях.

"А прості російські люди, яких в 91 кинули, роками ходять по міграційним, п**ори кінчені", - обурилися користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін підписав указ про надання Монсон російського громадянства в кінці травня. У мережі посміялися над тим, як американець намагався сказати, що щасливий російською.