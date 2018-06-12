"Ветпаспорт швидко роблять": в мережі сміються над росіянином-Монсоном

Американський боєць змішаних єдиноборств Джефф Монсон, відомий своєю любов'ю до "русского міра", отримав російський паспорт в Московській області.
Відповідне відео оприлюднило "РІА Суспільство" в Facebook, під яким повідомляється, що боєць ММА зачитав присягу мовою оригіналу.
У мережі бурхливо відреагували на цю новину. Користувачі висміяли новоспеченого росіянина.
Боец Джеффри Монсон получил российский паспорт https://t.co/bgQX46t5mT pic.twitter.com/C3Qi3KuTPY— РИА Новости (@rianru) 12 червня 2018 р.
"Ветеринарний паспорт завжди швидко роблять", "+1 свинособака", "Знову позерство, замість справ", "Фото з мавпочкою: Джеффрі Монсон отримав російський паспорт", - відзначили в мережі.
Деякі нагадали про несправедливість по відношенню до звичайних громадян, які намагаються отримати документи і бігають по інстанціях.
"А прості російські люди, яких в 91 кинули, роками ходять по міграційним, п**ори кінчені", - обурилися користувачі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін підписав указ про надання Монсон російського громадянства в кінці травня. У мережі посміялися над тим, як американець намагався сказати, що щасливий російською.