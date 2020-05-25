Ветеран АТО: Україна втратила Усика та Ломаченка

Росія після Криму та Донбасу змогла відібрати в України боксерів Олександра Усика і Василя Ломаченка.

Таку думку висловив ветеран АТО і тренер з фрі-файту Валерій Чоботар. За його словами, обидва спортсмени важливі для країни-агресора в ідеологічному плані.

Олександр Усик і Василь Ломаченко Корреспондент.net

"Ми втратили Ломаченка та Усика. Вони завжди були українцями, якщо почитати їх інтерв'ю, відстежувати їхні погляди – це були нормальні проукраїнські хлопці. Агресор відвоював їх у нас, як раніше відібрав Крим і Донбас. Для чого? Відповідь очевидна, тому що такі спортсмени є надзвичайною цінністю в ідеологічному плані. Коли український Усик з чубом був кумиром, то нашим ворогам потрібно було щось робити, щоб такого не було. І вони цього добилися", – наводить слова Чеботаря "Нова тернопільська газета".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик і Василь Ломаченко знялися в російському фільмі "Здрастуй, брате, Христос Воскрес!", в якому заявили про єдність українців і росіян. Усика викликав на бій борець Богдан Грицай, який пообіцяв "набити морду" Олександру за його погляди.