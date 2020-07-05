В українському футбольному клубі спалах коронавірусу: підсумки спорту 4 липня
У запорізькому "Металурзі" спалах коронавiрусу, а в Росії боксер-бізнесмен убив покупця за борг у 5 доларів.
OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини суботи, 4 липня.
Крім того, "Динамо" забило 2 голи, але програло "Шахтарю" в останньому Ель-Класіко сезону і бодибілдер погладшав до 317 кг і опинився в інвалідному кріслі.
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