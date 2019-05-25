В Україні з'явився новий Усик: спортивні підсумки 24 травня

Український боксер, якого вже називають новим Усиком, поставив на вуха Британію, а російський боєць звірячим нокаутом "вирубав" американця. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 24 травня.
Крім того, Україна здобула гарну перемогу на старті чемпіонату світу з футболу U-20 і Суркіс прокоментував відставку Хацкевича. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
"Новий Ломаченко або Усик": український боксер поставив на вуха Британію
Російський боєць звірячим нокаутом "вирубав" американця
Україна здобула гарну перемогу на старті чемпіонату світу з футболу U-20
Суркіс прокоментував відставку Хацкевича
"Динамо" назвало ціну за свого лідера - ЗМІ
Побив бойфренд: екс-нареченій Кличка влаштували підставу
Юна українка з рекордом сезону вийшла у фінал престижного тенісного турніру
Фінал Ліги Європи: УЄФА поставили ультиматум
Чемпіонат світу з хокею: опубліковано відео самого драматичного моменту турніру
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!