В Україні з'явився новий Усик: спортивні підсумки 24 травня

Український боксер, якого вже називають новим Усиком, поставив на вуха Британію, а російський боєць звірячим нокаутом "вирубав" американця. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 24 травня.

Крім того, Україна здобула гарну перемогу на старті чемпіонату світу з футболу U-20 і Суркіс прокоментував відставку Хацкевича. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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