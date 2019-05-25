ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини спорту

В Україні з'явився новий Усик: спортивні підсумки 24 травня

3.2тЧитати матеріал російською

Український боксер, якого вже називають новим Усиком, поставив на вуха Британію, а російський боєць звірячим нокаутом "вирубав" американця. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 24 травня.

Крім того, Україна здобула гарну перемогу на старті чемпіонату світу з футболу U-20 і Суркіс прокоментував відставку Хацкевича. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

В Україні з'явився новий Усик: спортивні підсумки 24 травня

"Новий Ломаченко або Усик": український боксер поставив на вуха Британію

Російський боєць звірячим нокаутом "вирубав" американця

Україна здобула гарну перемогу на старті чемпіонату світу з футболу U-20

Суркіс прокоментував відставку Хацкевича

"Динамо" назвало ціну за свого лідера - ЗМІ

Побив бойфренд: екс-нареченій Кличка влаштували підставу

Юна українка з рекордом сезону вийшла у фінал престижного тенісного турніру

Фінал Ліги Європи: УЄФА поставили ультиматум

Чемпіонат світу з хокею: опубліковано відео самого драматичного моменту турніру

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки