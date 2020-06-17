В Україні вибрали актора, і вже не так задоволені, – російський футболіст про Путіна

Михайло Морозов Спорт 17:49, 17.06.2020 Оновлено: 18:02, 17.06.2020

Колишній захисник московських "Спартака" і "Динамо" Віталій Дьяков, який зараз є вільним агентом, заявив, що в Росії немає альтернативи Володимиру Путіну, згадавши президента України Володимира Зеленського.

"Якщо в цілому розглядати, то я за Путіна. Якщо, як кажуть, усе погано і жахливо, то повинна бути альтернатива Путіну. На сьогодні я її не бачу. Я не думаю, що якщо нашим президентом стане Навальний або хтось із комуністів, то буде жити краще і простіше. В Україні ось вибрали актора і спочатку раділи та стрибали. А час минув, і вже не так усі задоволені, як рік тому", – заявив Дьяков в інтерв'ю виданню Sport24.ru.

Нагадаємо, що голосування щодо поправок до Конституції РФ відбудеться 1 липня. Найбільш обговорюваним пунктом у них є обнулення президентських термінів нинішнього глави російської держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський коментатор Василь Уткін їдко пройшовся по обнуленню термінів президента РФ Володимира Путіна.

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