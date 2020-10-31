В Україні стався рідкісний футбольний курйоз: спортивні підсумки 30 жовтня

У матчі Другої ліги України трапився неймовірно курйозний момент, а російський боксер вдарив суперника по обличчю на дуелі поглядів.

Крім того, Чісора назвав Усика росіянином і ЗМІ повідомили, де пройде матч "Барселона" – "Динамо"

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 30 жовтня. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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