Всліпу: футболіст збірної Бразилії забив найнезвичайніший гол Кубка Америки

Нападаючий збірної Бразилії Роберто Фірміно забив гол наосліп в матчі третього туру Кубка Америки

На 19-й хвилині зустрічі проти національної команди Перу при рахунку 1: 0 на користь бразильців воротар перуанців Педро Гальесе спробував вибити м'яч від воріт, але замість цього потрапив в Фірміно.

Від нападника м'яч відлетів у штангу, після чого Фірміно прийняв його, обіграв воротаря і забив гол. Перед ударом бразилець відвернувся від м'яча. Матч завершився з рахунком 5:0 на користь Бразилії.

Новини У Бразилії на футбольному полі сталася трагедія

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому році футболіст мексиканського клубу "Монтерей" Хесус Гальярдо забив самий незвичайний гол року. Оформити це досягнення в поєдинку проти "Тіхуани" 24-річному півзахиснику допомогла звичайна калюжа.

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