В Ірані стратили чемпіон країни: спортивні підсумки 12 вересня
В Ірані після тортур стратили чемпіона країни, а непереможний український боксер нокаутував росіянина в Єкатеринбурзі. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 12 вересня.
Крім того, фанатка команди Ярмоленка підкорила уболівальників під час футбольного матчу і Редкач виклав фото оголеної дівчини і звернувся через повій до Тищенко. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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