Уткін висміяв Соловйова: спортивні підсумки 18 квітня

Уткін висміяв Соловйова, придумавши пропагандисту ідеальне образливе прізвисько, а дівчата показали голі груди в прямому ефірі Instagram футбольного агента Олександра Панкова.

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