Уткін незадоволений Росією, яка забрала Крим: спортивні підсумки 17 квітня
Відомий російський коментатор Василь Уткін заявив, що не згоден з методами, які дозволили Росії забрати Крим і чемпіон світу з футболу Норман Хантер помер від коронавiрусу.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 17 квітня.
Крім того, Невзоров яскраво затролив Соловйова в конфлікті з Уткіним, а популярна спортсменка Анжела Сальван виявилася зіркою фільмів для дорослих. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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