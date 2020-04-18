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18 квітня • оновлено в 09:41
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Уткін незадоволений Росією, яка забрала Крим: спортивні підсумки 17 квітня

1.6т
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Відомий російський коментатор Василь Уткін заявив, що не згоден з методами, які дозволили Росії забрати Крим і чемпіон світу з футболу Норман Хантер помер від коронавiрусу.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 17 квітня.

Уткін незадоволений Росією, яка забрала Крим: спортивні підсумки 17 квітня

Крім того, Невзоров яскраво затролив Соловйова в конфлікті з Уткіним, а популярна спортсменка Анжела Сальван виявилася зіркою фільмів для дорослих. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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