Уткін незадоволений Росією, яка забрала Крим: спортивні підсумки 17 квітня

Відомий російський коментатор Василь Уткін заявив, що не згоден з методами, які дозволили Росії забрати Крим і чемпіон світу з футболу Норман Хантер помер від коронавiрусу.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 17 квітня.

Крім того, Невзоров яскраво затролив Соловйова в конфлікті з Уткіним, а популярна спортсменка Анжела Сальван виявилася зіркою фільмів для дорослих. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

"Складно прийняти": Уткін відверто висловився про Крим

"Розмазав б": Невзоров яскраво затролив Соловйова в конфлікті з Уткіним

Популярна спортсменка Анжела Сальвано виявилася зіркою фільмів для дорослих

"Брехливий мерзотник": Навальний поставив на місце Соловйова в суперечці з Уткіним

"Стільки сексу!" Російська фігуристка Туктамишева опублікувала фото без нижньої білизни

"Деградація": легенда "Динамо" засудив Уткіна через пропагандиста Соловйова

Чемпіон світу з футболу Норман Хантер помер від коронавiрусу

"Качка, що шкутильгає": Уткін їдко висміяв Путіна

"Танки, ракети, Росгвардія": російський коментатор Орлов обурився діями уряду

Відома фітнес-тренер Катерина Усманова показала ідеальне тіло, відкривши груди

"Будемо рухати": Алієв зробив гучну заяву

Дізнайся першим результати "коронавірусного" сезону УПЛ у нас в Telegram!