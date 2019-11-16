Усику влаштували серйозну підлість: спортивні підсумки 15 листопада

Екссуперник Кличка влаштував подлянку Усику, а російська легенда ММА сенсаційно програв жорстким нокаутом. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 15 листопада.
Крім того, серби пригрозили Україні помстою у відборі Євро-2020 і кращий бомбардир "Шахтаря" в історії одружився на російській моделі. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
Російська легенда ММА сенсаційно програв жорстким нокаутом: відео бою
Змушував ділитися: з'ясувалося, ким насправді був убитий в Москві чемпіон світу
Тільки при відмові: екссуперник Кличка влаштував подлянку Усіку
Серби пригрозили Україні помстою у відборі Євро-2020
Роналду провів феєричний матч у відборі Євро-2020, встановивши незвичайний рекорд
Кращий бомбардир "Шахтаря" в історії одружився на російській моделі - фото
"В принципi не знав": Ломаченко зробив відверте зізнання про єдиному ураженні в кар'єрі
Скандал з прапором "ДНР" в Токіо: з'явилася офіційна реакція України
З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!