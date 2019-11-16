Усику влаштували серйозну підлість: спортивні підсумки 15 листопада

Екссуперник Кличка влаштував подлянку Усику, а російська легенда ММА сенсаційно програв жорстким нокаутом. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 15 листопада.

Крім того, серби пригрозили Україні помстою у відборі Євро-2020 і кращий бомбардир "Шахтаря" в історії одружився на російській моделі. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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