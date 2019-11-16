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16 листопада • оновлено в 10:22
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Усику влаштували серйозну підлість: спортивні підсумки 15 листопада

1.7т
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Екссуперник Кличка влаштував подлянку Усику, а російська легенда ММА сенсаційно програв жорстким нокаутом. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 15 листопада.

Усику влаштували серйозну підлість: спортивні підсумки 15 листопада

Крім того, серби пригрозили Україні помстою у відборі Євро-2020 і кращий бомбардир "Шахтаря" в історії одружився на російській моделі. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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