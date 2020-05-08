Усику та Ломаченку нагадали про загибель українців на Донбасі

Колишній чемпіон світу у першій напівсередній ваговій категорії Андрій Котельник розкритикував Олександра Усика та Василя Ломаченка за їхні проросійські висловлювання.

Знаменитий український боксер нагадав спортсменам, що на Донбасі гинуть українці і розмови про "братні народи" недоречні.

Олександр Усик і Василь Ломаченко Instagram Олександра Усика

"Бог їм суддя. Але мені здається, поки йде війна, з висловлюваннями на тему братнього народу їм можна було б почекати, або не говорити про це публічно. Виглядає трохи дивно. Вони перед боями всюди використовують українську символіку, Усик робив оселедець, надягав вишиванку, але при цьому говорить про "кашу з однієї миски" з російськими друзями і майже ніколи не звертався до своїх уболівальників українською. Усик із Ломаченком і раніше говорили про "братні народи", тільки зараз там на Донбасі вбивають українців", – наводить слова Котельника Meta-ratings.com.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко та Олександр Усик потрапили до бази сайту "Миротворець" після зйомок у релігійному фільмі разом із росіянами. У відповідь у Федерації боксу Росії заговорили про готовність допомогти Усику та Ломаченку в отриманні громадянства РФ.

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