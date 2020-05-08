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8 травня • оновлено в 21:50
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Усику та Ломаченку нагадали про загибель українців на Донбасі

5.4т
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Колишній чемпіон світу у першій напівсередній ваговій категорії Андрій Котельник розкритикував Олександра Усика та Василя Ломаченка за їхні проросійські висловлювання.

Знаменитий український боксер нагадав спортсменам, що на Донбасі гинуть українці і розмови про "братні народи" недоречні.

Олександр Усик і Василь Ломаченко

Олександр Усик і Василь Ломаченко

Instagram Олександра Усика

"Бог їм суддя. Але мені здається, поки йде війна, з висловлюваннями на тему братнього народу їм можна було б почекати, або не говорити про це публічно. Виглядає трохи дивно. Вони перед боями всюди використовують українську символіку, Усик робив оселедець, надягав вишиванку, але при цьому говорить про "кашу з однієї миски" з російськими друзями і майже ніколи не звертався до своїх уболівальників українською. Усик із Ломаченком і раніше говорили про "братні народи", тільки зараз там на Донбасі вбивають українців", – наводить слова Котельника Meta-ratings.com.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко та Олександр Усик потрапили до бази сайту "Миротворець" після зйомок у релігійному фільмі разом із росіянами. У відповідь у Федерації боксу Росії заговорили про готовність допомогти Усику та Ломаченку в отриманні громадянства РФ.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Василь Ломаченко Олександр Усик
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Столяр Олександр
Столяр Олександр
Пусть получают гражданство россии... но помнят, что доверия и уважения к предателям нет нигде.
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Украинцы yбивают украинцев в Донбассе. А при чем тут Ломаченко и Усик?
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Франко Иван
Франко Иван
Кристина Cтефанова, Пошла ты.... куда по-дальше...с такими своими взглядми...
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0
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Ордженикидзе Серго
Ордженикидзе Серго
Roma Roma, ты в курсе ,что у тебя куй на лбу вырос, баран пустоголовый.
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Pánova Lidia
Pánova Lidia
Падли продажні!
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7
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2 из 3 ответов | показать все
Петров Сергей
Петров Сергей
Pánova Lidia, миша порошенко говорит на русском языке, любит русские песни, носит российскую символику дружит с россиянами, а приезжая в Киев одевает вышиванку. А ведь яблоко от яблони не далеко падает. Продажные падлы эти порошенки!
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2
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Morozov Nicolay
Morozov Nicolay
Pánova Lidia, ты прав украинцы такие.
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Спорт

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