Головна Новини
12 квітня • оновлено в 10:09
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини спорту

Усика зацькували після слів про Росію: спортивні підсумки 11 квітня

Читати матеріал російською

Усика зацькували в мережі після слів про Росію, а ексфутболіст збірної України Микола Морозюк відмовився грати в Росії і сказав, чий Крим.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 11 квітня.

Усика зацькували після слів про Росію: підсумки спорту 11 квітня

Крім того, Худжамов сказав, що треба зробити з Усиком за його слова про Росію і в мережі згадали найвідоміший гол Роберто Карлоса. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

"Грунтовно смердить": Усика зацькували в мережі після слів про Росію

"Загнати в резервацію?" Худжамов сказав, що треба зробити з Усиком за його слова про Росію

Ексфутболіст збірної України Микола Морозюк відмовився грати в Росії і сказав, чий Крим

Поза законів фізики: в мережі згадали найвідоміший гол Роберто Карлоса

Худжамов назвав проблему в Україні через СРСР і "тварюки Сталіна"

"Держава, ти мені на кой?" Уткін заявив про повну безглуздість Росії

"Обстановка конкретно змінилася": Плющенко розповів про серйозну ситуацію в Москві

Чемпіонка по фітнес-бікіні Діана Волкова роздяглася і показала пишні форми

Карколомна українська чемпіонка Юлія Мішура знялася топлес

Барiнов накричав на Губерніева через Сьоміна

Фігуристка Туктамишева виклала голе фото, прикрившись лише книгою

"Де буде Україна, якщо засунути язики в д*пу?" Худжамов - про ситуацію в країні

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
2
Смішно
10
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 2777.

    Вилікувалися: 89. Померли: 83.

  • У світі захворіли 1,79 мільйона осіб, загинули – понад 108 тисячі.

  • Є головний маркер: інфекціоніст сказав, коли епідемія COVID-19 піде на спад.

  • Світу загрожує нова епідемія коронавірусу після скасування карантину.

  • Інфекціоніст Володимир Курпіта порахував, що в Україні захворіють мільйон громадян.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Chaos
VS
Orgless
Победа Orgless
1.60 Сделать ставку
Team Spirit
VS
forZe
Победа forZe на первой карте с форой в -2,5 раунда
1.80 Сделать ставку
FunPlus Phoenix
VS
Gen.G
Победа Gen.G
1.50 Сделать ставку
FURIA
VS
Evil Genuises
Тотал больше 2,5 карт
2,00 Сделать ставку
Endpoint
VS
North
Победа North c форой в -1,5 карты
1.90 Сделать ставку
Heretics
VS
NaVi Junior
Победа Heretics с форой в -1,5 карты
1.50 Сделать ставку
pro100
VS
Nemiga
Победа Nemiga
2,00 Сделать ставку
Astralis
VS
mousesports
Победа Astralis с форой в -2,5 раунда на первой карте
1.75 Сделать ставку
SKADE
VS
Sprout
Победа SKADE с форой в +2,5 раунда на первой карте
1.80 Сделать ставку
BIG
VS
Virtus.pro
Победа BIG с форой в -1,5 карты
2,47 Сделать ставку