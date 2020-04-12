Усика зацькували після слів про Росію: спортивні підсумки 11 квітня

Усика зацькували в мережі після слів про Росію, а ексфутболіст збірної України Микола Морозюк відмовився грати в Росії і сказав, чий Крим.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 11 квітня.

Крім того, Худжамов сказав, що треба зробити з Усиком за його слова про Росію і в мережі згадали найвідоміший гол Роберто Карлоса. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

"Грунтовно смердить": Усика зацькували в мережі після слів про Росію

"Загнати в резервацію?" Худжамов сказав, що треба зробити з Усиком за його слова про Росію

Ексфутболіст збірної України Микола Морозюк відмовився грати в Росії і сказав, чий Крим

Поза законів фізики: в мережі згадали найвідоміший гол Роберто Карлоса

Худжамов назвав проблему в Україні через СРСР і "тварюки Сталіна"

"Держава, ти мені на кой?" Уткін заявив про повну безглуздість Росії

"Обстановка конкретно змінилася": Плющенко розповів про серйозну ситуацію в Москві

Чемпіонка по фітнес-бікіні Діана Волкова роздяглася і показала пишні форми

Карколомна українська чемпіонка Юлія Мішура знялася топлес

Барiнов накричав на Губерніева через Сьоміна

Фігуристка Туктамишева виклала голе фото, прикрившись лише книгою

"Де буде Україна, якщо засунути язики в д*пу?" Худжамов - про ситуацію в країні

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!