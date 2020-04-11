Усика закликали позбавити громадянства України: підсумки спорту 10 квітня

Максим Богданов Спорт 09:10, 11.04.2020 Оновлено: 12:27, 11.04.2020

Усика закликали позбавити громадянства, а знаменита тенісистка показала себе повністю без одягу. OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини п'ятниці, 10 квітня.

Крім того, в мережі показали, як Усик перестав бути українцем і WBC зробив заяву про камбек Кличка. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

"Без совісті, без Батьківщини": Усика закликали позбавити громадянства

Іван-дурник: в мережі показали, як Усик перестав бути українцем

Тенісистка Ешлі Харклроуд показала себе повністю без одягу

WBC зробив заяву про камбек Кличка

Боксера Алексіса Навидада застрелили в ході бандитських розборок

Відома футболістка Лорен Сесселманн похвалилася ідеальним тілом: опубліковані фото

Колишній суперник Ємельяненка Зулузіньо взяв участь у турнірі з ляпасів

"Я йому зараз п***ану!" Усик епічно сходив у театр

Михайло Мудрик показав неймовірну техніку прийому м'яча

Коментувати
Спорт

Дивіться також

У Москві не встигають приймати хворих COVID-19: з'явилися кадри черги зі "швидких"

Бокс: розклад і результати головних боїв 2020 року

Повітря від пожеж у Чорнобилі йде на Київ: NASA опублікувало фото з космосу

"Бог забирає найкращих": українців вразила раптова смерть 44-річного капелана у Львові

Если вирус из России, Путина никто не пожалеет