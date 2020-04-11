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11 квітня • оновлено в 18:01
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Усика закликали позбавити громадянства України: підсумки спорту 10 квітня

11.8т
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Усика закликали позбавити громадянства, а знаменита тенісистка показала себе повністю без одягу. OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини п'ятниці, 10 квітня.

Усика закликали позбавити громадянства України: підсумки спорту 10 квітня

Крім того, в мережі показали, як Усик перестав бути українцем і WBC зробив заяву про камбек Кличка. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Иванова Раиса
Иванова Раиса
Коли про тебе забувають як про спортсмена то потрібно про себе нагадувати любим засобом
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
Плакала Береза, плакала осина, только конопля — ржала как скотина…
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