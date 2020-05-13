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13 травня • оновлено в 17:30
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Усика викликав на бій ветеран АТО: спортивні підсумки 12 травня

2.4т
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Ветеран АТО Андрій Грачов викликав на поєдинок Олександра Усика, а Європейський футбольний союз (УЄФА) опублікував підсумкове рішення щодо допінг-скандалу із гравцем "Динамо" Артемом Бесєдіним.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини вівторка, 12 травня.

Крім того, ексчемпіонка світу Аліна Шатернікова висловила думку з приводу скандалу з Олександром Усиком та Василем Ломаченком. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
UFC
Особи
Роман Зозуля Аліна Шатернікова Василь Ломаченко Олександр Усик
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