Усика викликав на бій ветеран АТО: спортивні підсумки 12 травня

Ветеран АТО Андрій Грачов викликав на поєдинок Олександра Усика, а Європейський футбольний союз (УЄФА) опублікував підсумкове рішення щодо допінг-скандалу із гравцем "Динамо" Артемом Бесєдіним.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини вівторка, 12 травня.

Крім того, ексчемпіонка світу Аліна Шатернікова висловила думку з приводу скандалу з Олександром Усиком та Василем Ломаченком. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

"За законами війни і вулиці": боєць АТО Андрій Грачов викликав на бій Усика

УЄФА ухвалив остаточне рішення щодо допінг-скандалу Бесєдіна

"Це чітко видно": український борець Богдан Грицай, який кинув виклик Усику, відповів боксеру

"Не вважаю росіян братами": Шатернікова прокоментувала скандал із Усиком і Ломаченком

"Служу народу України": Зозулю нагородили медаллю за допомогу армії

"Боягуз": Усик став посміховиськом у мережі, злякавшись бою із Грицаєм

Фергюсона і Олійника усунули від боїв UFC

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!