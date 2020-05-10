Усика викликали на бій без правил, щоб помститися за українців: спортивні підсумки 9 травня

Український борець Богдан Грицай викликав Усика на бій без правил, а Ломаченко привітав Україну з 9 травня відео російських націоналістів.

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Крім того, борець Богдан Грицай відповів Усику, що не йому вирішувати, що писати українцям, а російський тренер ММА побив продавщицю в Криму за прохання надіти маску. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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