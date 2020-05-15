Усика та Ломаченка запідозрили у зв'язках із ФСБ: спортивні підсумки 14 травня
Тренер українського борця Богдана Грицая, який кинув виклик Усику, запідозрив Олександра та його кума Василя Ломаченка у зв'язках із ФСБ, а в УПЛ оголосили дату відновлення сезону.
OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини четверга, 14 травня.
Крім того, російський олімпійський чемпіон Олексій Ягудін обматюкав владу РФ. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
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